13 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 0 - 1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Akhisarspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

. Lig'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Akhisarspor, 'in 83. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte 90+4'te kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

. Lig'de deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 83. dakikada 'ten geldi. Ayrıca Boluspor'da 90+4'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla düşme hattındaki Akhisarspor, puanını 25'e yükseltirken, Boluspor 29 puanda kaldı.

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