13 Mart 2021, Cumartesi
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Boluspor 0 - 1 Akhisarspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Akhisarspor, Doğukan Nelik'in 83. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Gökhan Sazdağı 90+4'te kırmızı kart gördü. İşte detaylar...
Spor Toto 1. Lig'de Akhisarspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 83. dakikada Doğukan Nelik'ten geldi. Ayrıca Boluspor'da 90+4'te gördüğü kırmızı kartla Gökhan Sazdağı takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla düşme hattındaki Akhisarspor, puanını 25'e yükseltirken, Boluspor 29 puanda kaldı.
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