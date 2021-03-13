13 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Keçiörengücü çıkışını sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Eskişehir'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 1-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 13. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 43 puana ulaştı. Eskişehirspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

84. dakikada gelişen atakta Daliba'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Eze'nin arkasına düştü. Bu futbolcunun röveşata denemesinde top az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Talha topun başına geçti. Bu oyuncunun ortasında Keçiörengücü savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur uzaktan şansını denedi. Bu futbolcunun kavisli şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

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