Akhisarspor 3-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibinin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattından çıkamayan Akhisarspor, evinde son sıradaki Eskişehirspor'u yenerek umut tazeledi: 3-0. Yeşil-siyahlı ekip, genç ağırlıklı kadroyla maçlara çıkan rakibi karşısında 8'inci dakikada Delarge, 62'nci dakikada kendi kalesine Emir ve 72'nci dakikada Onurcan'ın golleriyle farka koştu. Yeni teknik patronu Fırat Gül yönetimindeki ikinci maçta mağlubiyet serisini sonlandıran Akhisar, bu skorla 22 puana ulaşmasına rağmen düşme hattında kaldı. Akhisarlı futbolcuları maç için stada Yılmaz Atabarut Tesisleri önünde meşaleler yakan taraftarlar uğurladı. Eskişehirspor ise bu sonuçla 7 puanda kalıp kurtuluş umutlarını mucizelere bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Akhisarspor, Eskişehirspor defansının hatasından bulduğu golle öne geçti. Ceza sahasında Eskişehir defansının uzaklaştıramadığı pozisyonda Sezgin'in ayağından topu kapan Delarge, kaleci Cengiz'i de geçip ağları havalandırdı: 1-0.

62'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Semih sağ çaprazda Talha'dan kaptığı topu Çekdar'la buluşturdu. Çekdar'ın kale önüne ortasını Emir ters bir vuruşla kendi kalesine yolladı: 2-0.

72'nci dakikada Akhisar 3'üncü golü buldu. Peter'in ara pasıyla ceza sahasına giren Çekdar'ın ayağındaki topa kaleci Cengiz müdehale etti. Onurcan, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Maç 3-0 sonuçlandı.

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