07 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor 2-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor çıkışını sürdürdü!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Boluspor'un gollerini 49. ve 87. dakikalarda Kasongo kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise Emin Bayram'dan (k.k) geldi. Ayrıca mücadelenin 75. dakikasında yeşil-beyazlılarda Mehmet Ataberk Dadakdeniz direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 29'a yükseltirken, Bursaspor ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada topla birlikte ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Gökhan Sazdağı'nın sert şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.

49. dakikada Araz Abdullayev'in ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

59. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci İsmail yumruklayarak kornere gönderdi.

74. dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topa ters vuruş yapan Boluspor'dan Emin Bayram meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı 1-1

75. dakikada kaleci İsmail ceza sahası dışında Kasongo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada Boluspor atağında ceza sahası yapılan ortada Kasongo kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisar 3 puanı 3 golle aldı! Akhisar 3 puanı 3 golle aldı!
Ümraniyespor GZT Giresunspor'a acımadı! Ümraniyespor GZT Giresunspor'a acımadı!
Altay - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Altay - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ