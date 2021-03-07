Boluspor 2-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor sahasında Bursaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Boluspor'un gollerini 49. ve 87. dakikalarda Kasongo kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise Emin Bayram'dan (k.k) geldi. Ayrıca mücadelenin 75. dakikasında yeşil-beyazlılarda Mehmet Ataberk Dadakdeniz direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 29'a yükseltirken, Bursaspor ise 34 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada topla birlikte ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Gökhan Sazdağı'nın sert şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.
49. dakikada Araz Abdullayev'in ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
58. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.
59. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci İsmail yumruklayarak kornere gönderdi.
74. dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topa ters vuruş yapan Boluspor'dan Emin Bayram meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı 1-1
75. dakikada kaleci İsmail ceza sahası dışında Kasongo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
87. dakikada Boluspor atağında ceza sahası yapılan ortada Kasongo kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1
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