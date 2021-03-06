06 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

. Lig'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Altınordu maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0 TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0
Eyüpspor'a transfer olmuştu! Hedefim Manchester City... Eyüpspor'a transfer olmuştu! "Hedefim Manchester City..."
Sözleşmesini feshetmişti! Ali Akman'dan ilk açıklama... Sözleşmesini feshetmişti! Ali Akman'dan ilk açıklama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ