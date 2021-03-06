TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Bandırmaspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Altınordu maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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