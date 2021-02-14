TFF 1. Lig'in 21. haftasında Akhisarspor sahasında Samsunspor'la karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Akhisarspor, Samsunspor'u ağırladı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 4-1 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gökhan Karadeniz, 60'da Djedje, 84. dakikada İlyas Yavuz ve 90+4. dakikada ise Yasin Öztekin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü ise 88. dakikada Bertuğ Bayar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 43 puana yükselirken Akhisarspor 19 puanda kaldı.

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