14 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor - Giresunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Giresunspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

. Lig’in 21’inci haftasında , sahasında 'a 1-0 mağlup oldu.

Beypiliç , . Lig'in 21'inci haftasında, kendi evinde 'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada gelişen atağında 'nun şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
30'uncu dakikada gelişen Giresunspor atağında Uzodimba'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak çıkardı.
40'ıncı dakikada 'nın pasında topla buluşan 'nın şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
71'nci dakikada Giresunsporlu 'in kullandığı serbest vuruşun ardından 'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 0-1

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