01 Mart 2021, Pazartesi
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MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Alan Carius'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Ozegovic'in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.
32. dakikada kaleci Haydar'a baskı yapan Atalay topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada Samet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde Anıl Karaer'in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Canberk ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Ahmethan takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
79. dakikada sağ taraftan Cajic'in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada Canberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Koray Gençlerler penaltı olarak değerlendirdi.
87. dakikada Thuram'ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2.
Tuzlaspor 3-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor sahasında Adanaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Alan Carius'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Ozegovic'in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.
32. dakikada kaleci Haydar'a baskı yapan Atalay topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada Samet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde Anıl Karaer'in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Canberk ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Ahmethan takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
79. dakikada sağ taraftan Cajic'in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada Canberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Koray Gençlerler penaltı olarak değerlendirdi.
87. dakikada Thuram'ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2.
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