01 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 3-2 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Tuzlaspor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

. Lig'in 24. haftasında sahasında 'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti.

. Lig'in 24. haftasında , iç sahada karşı karşıya geldiği 'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada 'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan 'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Ozegovic'in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.
32. dakikada kaleci Haydar'a baskı yapan topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
48. dakikada 'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan 'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde 'in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
79. dakikada sağ taraftan 'in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada Canberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi.
87. dakikada Thuram'ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2.
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