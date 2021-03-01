01 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor 0-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor deplasmanda güldü
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında , 'u konuk etti. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Hamza Gür, 49. ve 54. dakikalarda Gökhan Sazdağı kaydetti. Menemenspor'da Yusuf Talum 45. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra mağlup olan Menemenspor 26 puanda kaldı. Boluspor ise 26 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1.

34'üncü dakikada Rasheed'in sağdan yaptığı ortada Mamadou Traore'nin kafa vurduğu top az farkla auta gitti.

45'inci dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan'ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

49'uncu dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2.

54'üncü dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.

67'nci dakikada sol çaprazda Araz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araz'ın şutunda top çok az farkla yandan oyun alanını terk etti.

82'nci dakikada atılan kısa topu kapan Tayfun ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Boluspor 3 puanı 3 golle aldı.

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