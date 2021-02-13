14 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altay 0 - 4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü Altay'ı farklı geçti!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

. Lig'in 21. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ı 4-0 mağlup etti. Playoff yolunda kritik öneme sahip mücadeleden başkent ekibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

. Lig'de heyecan 21. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Playoff hedeflerini sürdüren iki takım olan ve , 'de karşı karşıya geldi. 52. dakikada 'ın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip müsabakayı 10 kişi tamamladı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri (2), ve kaydetti.

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 37'ye çıkarırken, Altay 35 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana derbisinde kazanan çıkmadı! Adana derbisinde kazanan çıkmadı!
Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1 Menemenspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1
Giresunspor deplasmanda kazandı! Giresunspor deplasmanda kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör