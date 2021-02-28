28 Şubat 2021, Pazar
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Bursaspor 3-2 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında Bursaspor, Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 3-2 kazandı.
Akhisarspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Orhan Çekdar ve 25'te Delarge kaydetti. Delarge aynı zamanda 30. dakikada penaltı kaçırdı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Emirhan Aydoğan, 81'de Özer Hurmacı ve 89'da ise Burak Kapacak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve 34 puana yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.
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