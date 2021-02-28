28 Şubat 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 3-2 Akhisarspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor 5 hafta sonra kazandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında 'u ağırladı. Bursaspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 24. hafta maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 3-2 kazandı.

Akhisarspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Orhan Çekdar ve 25'te Delarge kaydetti. Delarge aynı zamanda 30. dakikada penaltı kaçırdı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Emirhan Aydoğan, 81'de Özer Hurmacı ve 89'da ise Burak Kapacak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve 34 puana yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

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