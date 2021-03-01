Giresunspor 1-2 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 2-1 kazandı ve ev sahibinin 16 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Erhan Çelenk ve 70'de Marco Paixao kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 56'da Ibrahima Balde'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor ligde 16 maç aradan sonra kaybetti ve 53 puanda kaldı. Altay ise 41 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Diarra ceza sahası çizgisi üzerinde Erhan'ı düşürünce hakem serbest atış kararı verdi. Atışı kullanan Regattin'in sert şutunu Onurcan sol köşeden taca yumrukladı.

11'inci dakikada Thiam sol kanattan etkili gelip yakın kale direği önüne ortaladı. Giresunspor savunmasında Sergen'den seken topu Paixao tamamlamaya çalıştı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan gole izin vermedi.

13'üncü dakikada Giresunspor sağ kanattan Hayrullah ile geldi. Hayrullah'ın ceza sahası dışına ortaladığı topa Caner Hüseyin gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

19'uncu dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest atışta top kaleci Cihan'ın ellerinde kaldı.

24'üncü dakikada Sergio topuk pasıyla Hayrullah'ı gördü. Hayrullah bekletmeden pasını Eren'e aktardı. Eren sol ayağıyla kaleyi denedi ancak top az fakla yandan auta gitti.

47'nci dakikada Regattin ile başlayan atakta topu alan Paixao pasını Erhan'a aktardı. Erhan'ın sol çaprazda ayak içiyle çektiği şut, Onurcan'ın uzanamayacağı köşeye gitti: 0-1.

57'nci dakikada topla buluşan Eren, pasında Nalepa'yı buluşturdu. Nalepa'nın savunmanın arkasına attığı topu alan Balde, önce topu düzeltti, ardından düzgün bir vuruşla oyuna denge getirdi: 1-1.

70'nci dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında Jasmin Scuk kafayla vurdu, Onurcan'dan dönen topu bu kez Erhan Kartal arka direğe çıkardı ve Paixao'nun kafası Altay'ı deplasmanda bir kez daha öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ