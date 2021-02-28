Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.
TFF 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada İbrahim Yılmaz, 26'da Mehmet Yeşil ve 65. dakikada penaltıdan Onur Ergün kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 7 puanda kalırken, İstanbulspor ise 46 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Levent'in soldan ortasına ceza sahasında kafayla vuran İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
27'nci dakikada Uygar'ın sağdan ortasına ceza sahasında Mehmet Yeşil kafayla vurarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
42'nci dakikada Ali'nin soldan ortasında iyi yükselen Onur'un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakika Mevlüt, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.
58'inci dakikada kornerden gelen ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunu kaleci Cengiz çizgiden çıkardı.
64'üncü dakikada Onur, ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı gole çevirdi: 0-3.
73'ncü dakikada Rroca'nın ortasına iyi yükselen Koray'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmada baş gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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