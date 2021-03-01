01 Mart 2021, Pazartesi
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İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
İşte Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu!
Spor Toto 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk 2 takımın kim olacağı kadar ilk 6'ye kimin gireceği konusu da her hafta değişim göstererek büyük bir heyecanla devam ediyor. Üst üst 16 maçtır kaybetmeyen Giresunspor'un Altay'a mağlup olduğu haftada işte oluşan son puan durumu.
Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligde 1. sırada yer alan lider Giresunspor'un sahasında Altay'a 2-1 mağlup olmasının ardından en yakın takipçisi Samsunspor'da deplasmanda Keçiçrengücü ile 1-1 berabere kalarak zirvede yara aldı. Play-off yarışında ise her hafta sıralamada değişiklik oluyor.
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
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