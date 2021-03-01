01 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

İşte Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu!

Spor Toto 1. Lig'de oluşan puan durumu! Lider...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk 2 takımın kim olacağı kadar ilk 6'ye kimin gireceği konusu da her hafta değişim göstererek büyük bir heyecanla devam ediyor. Üst üst 16 maçtır kaybetmeyen 'un 'a mağlup olduğu haftada işte oluşan son puan durumu.

. Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecanla devam ediyor. Ligde 1. sırada yer alan lider 'un sahasında 'a 2-1 mağlup olmasının ardından en yakın takipçisi 'da deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak zirvede yara aldı. Play-off yarışında ise her hafta sıralamada değişiklik oluyor.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

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