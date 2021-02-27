27 Şubat 2021, Cumartesi
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Altınordu 1 - 0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'de 24. hafta mücadelesinde Altınordu, Ümraniyespor'u konuk etti. İzmir ekibi zorlu maçta 1-0'lık skorla 3 puanı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
TFF 1. Lig 24. haftanın açılış maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk sarı kartını 51. dakikada, ikinci sarı kartını 66. dakikada gören Gökhan Süzen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci kez sarı kartla cezalandırıldığı pozisyonda sakatlanan Gökhan Süzen, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında oyun durmadan üst üste iki faul yapan ve ikisi için de sarı kartla cezalandırılan Honore Gomis, kırmızı kart gördü.
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