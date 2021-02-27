27 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu 1 - 0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu kazanmaya devam ediyor!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

. Lig'de 24. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. ekibi zorlu maçta 1-0'lık skorla 3 puanı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

. Lig 24. haftanın açılış maçında , Bereket Sigorta 'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 51. dakikada, ikinci sarı kartını 66. dakikada gören , kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci kez sarı kartla cezalandırıldığı pozisyonda sakatlanan Gökhan Süzen, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında oyun durmadan üst üste iki faul yapan ve ikisi için de sarı kartla cezalandırılan , kırmızı kart gördü.

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