TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Eskişehirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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