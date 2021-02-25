Ümraniyespor'da corona virüsü şoku! 3 futbolcu pozitif...

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig 24. Hafta Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Ümraniyespor, 3 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ümraniyespor'da Altınordu maçı öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun corona virüse yakalandığı belirtildi. Ümraniyespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF 1. Lig 24. Hafta Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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