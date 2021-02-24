24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor 0-4 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor'a Süper Lig'e gün sayıyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig’in 23. haftasında deplasmanda 'u 4-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların gollerini; , , ve kaydetti. Bu sonucun ardından çotanaklar puanını 53 yaparken, üst üste 12. galibiyetini elde etti.

'inci Lig'in 23'üncü haftasında , sahasında ağırladığı 'a 4-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Ev sahibi 26 puanda kalırken, üst üste 12'nci galibiyeti alan lider Giresunspor puanını 53 yaptı.

12'nci dakikada serbest vuruş kazanan Giresunspor'da topun başına gelen Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

15'inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor'da topla buluşan 'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34'üncü dakikada Giresunspor'da orta sahada topla buluşan , pasını ceza sahası içerisindeki 'ya gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalanNalepa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

İlk yarı Giresunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

52'nci dakikada Giresunspor'da topla buluşan , orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan İbrahima kontrollü bir vuruşla farkı açtı: 0-3.

85'inci dakikada Giresunspor'da 'in ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Uzodimma'nın kafa vuruşunda kaleci iki hamlede topa sahip olarak mutlak golü önledi.

90+1'inci dakikada Giresunspor'da köşe vuruşu kullanan Milinkovic ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen 'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

KALECİ GORAN KARACİC MAÇTA FENALAŞTI

Maçın 23'üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 29'uncu dakikada yerini Burak'a bırakan genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
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