24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adanaspor Giresunspor maçında Karacic şoku! Hastaneye kaldırıldı... | Son dakika TFF 1. Lig haberleri

Görüntüler Türkiye'den! Bir anda yere yığıldı...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

. Lig'in 23. haftasında oynanan 'un sahasında 'u konuk ettiği maçta, talihsiz bir olay yaşandı. Adanaspor kalecisi Karacic bir anda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karacic ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

. Lig'in . haftasında oynanan - maçında talihsiz bir olay yaşandı. Karşılaşmayı 15. dakikada 'un attığı gole engel olamayarak 1-0 geride götüren ev sahibinde, kaleci Karacic kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karacic ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Karacic'in tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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