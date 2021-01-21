Ankaraspor'dan 3 transfer daha!
Geçtiğimiz günlerde 4 isimle kadrosunu güçlendiren TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 3 transferde daha mutlu sona ulaştı. | Son dakika transfer haberleri
Başkent ekibi, 30 yaşındaki Norveçli golcü oyuncu Marcus Pedersen'i 1,5 yıllığına renklerine bağlarken, 25 yaşındaki santrafor Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ercan Yazıcı'yı da Yılport Samsunspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
Çıktığı 282 maçta 112 gol atma başarısı gösteren Norveçli oyuncu Pedersen; Hamarkameratene, Stromsgodset, Valerenga, Odense BK, Barnsley, Brann ve Vitesse takımlarının formalarını giydi. 25 yaşındaki genç golcü Samet Ali ise Kayserispor, Menemen Spor, BB Erzurumspor, Göztepe ve son olarak Adana Demirspor; Yılport Samsunspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Ercan Yazıcı, Şanlıurfaspor ve Samsunspor formalarını giydi.
BAŞKAN KATİPOĞLU: LİGİ BİLEN BİR KAÇ OYUNCU DAHA ALMAYI PLANLIYORUZ
Kadrolarına 3 önemli oyuncuyu daha kattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Bugün aramıza 3 yetenekli oyuncu daha katıldı. Sezonun ilk yarısında eksiklerimizi görüp yerinde transferler yapmaya çalıştık. Aramıza katılan bu önemli oyuncularla inşallah sezonun ikinci yarısı bizler için verimli geçer. Ara transfer dönemi bitene kadar eksik gördüğümüz mevkilere kaliteli, bu ligi bilen bir kaç oyuncu daha almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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