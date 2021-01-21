21 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Ankaraspor'dan 3 transfer daha!

Ankaraspor'dan 3 transfer daha!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.01.2021

Geçtiğimiz günlerde 4 isimle kadrosunu güçlendiren TFF 1. Lig ekiplerinden , 3 transferde daha mutlu sona ulaştı. | Son dakika transfer haberleri

Başkent ekibi, 30 yaşındaki Norveçli golcü oyuncu Marcus Pedersen'i 1,5 yıllığına renklerine bağlarken, 25 yaşındaki santrafor Samed Ali Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Diğer yandan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ercan Yazıcı'yı da Yılport Samsunspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

Çıktığı 282 maçta 112 gol atma başarısı gösteren Norveçli oyuncu Pedersen; Hamarkameratene, Stromsgodset, Valerenga, Odense BK, Barnsley, Brann ve Vitesse takımlarının formalarını giydi. 25 yaşındaki genç golcü Samet Ali ise Kayserispor, Menemen Spor, BB Erzurumspor, Göztepe ve son olarak Adana Demirspor; Yılport Samsunspor'dan sezon sonuna kadar kiralanan Ercan Yazıcı, Şanlıurfaspor ve Samsunspor formalarını giydi.

BAŞKAN KATİPOĞLU: LİGİ BİLEN BİR KAÇ OYUNCU DAHA ALMAYI PLANLIYORUZ

Kadrolarına 3 önemli oyuncuyu daha kattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Bugün aramıza 3 yetenekli oyuncu daha katıldı. Sezonun ilk yarısında eksiklerimizi görüp yerinde transferler yapmaya çalıştık. Aramıza katılan bu önemli oyuncularla inşallah sezonun ikinci yarısı bizler için verimli geçer. Ara transfer dönemi bitene kadar eksik gördüğümüz mevkilere kaliteli, bu ligi bilen bir kaç oyuncu daha almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adanaspor'dan kritik 3 puan! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Ali Akman Avrupa yolcusu! Ali Akman Avrupa yolcusu!
Samsunspor transferi resmen açıkladı! Samsunspor transferi resmen açıkladı!
Yüreğimizi ortaya koymalıyız "Yüreğimizi ortaya koymalıyız"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör