TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Balıkesirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ