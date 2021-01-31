31 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bursaspor'a yangın şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

. Lig ekiplerinde 'un stadyumu'nda yangın çıktı. Kısa sürede itfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü.

'nun soyunma odalarında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle başka bir alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu soyunma odalarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı bir sorun nedeniyle soyunma odalarında bir anda duman yükseldi. Görevlilerin, kısa sürede fark ederek polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
. Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde , bugün saat 19.00'da temsilcisi 'yu konuk edecek.




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