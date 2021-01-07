08 Ocak 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Aissati'yi transfer etti

Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden , 'dan Aissati'yi transfer etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak 'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.

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