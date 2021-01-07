Adana Demirspor Aissati'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yukatel Denizlispor'dan Aissati'yi transfer etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Adana ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Mavi-lacivertli ekip orta saha oyuncusu Ismail Aissati'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Son olarak Yukatel Denizlispor'da forma giyen Aissati, daha önce de birçok Süper Lig ekibinde görev almıştı.

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