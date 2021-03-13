TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 13 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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