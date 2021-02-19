19 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

. Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçı 19 Şubat Cuma günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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