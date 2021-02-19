19 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da istifa şoku! Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar...

Adana Demirspor'da istifa! Cüneyt Dumlupınar...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör , maçında alınan mağlubiyetin ardından istifa etti.

. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar'ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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