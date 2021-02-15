16 Şubat 2021, Salı

TFF 1. LİG

Bursaspor 0-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bursa'da kazanan çıkmadı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

TFF 1. Lig'in 21. haftasında , sahasında ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 31'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Tuzlaspor ise 37 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor ise aynı gün saat 13.30'da 'u ağırlayacak.

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