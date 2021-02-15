TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor, sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Tuzlaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 31'e yükselterek 9. sırada yer aldı. Bu sezonki 4. beraberliğini alan Tuzlaspor ise 37 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor ise aynı gün saat 13.30'da Boluspor'u ağırlayacak.

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