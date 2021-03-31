31 Mart 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF'den son dakika VAR kararı! "2022-23 sezonundan itibaren..."

TFF'den son dakika VAR kararı! 2022-23 sezonundan itibaren...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

, 1. Lig'de 2022-23 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda . Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 'nin uygulanmasına karar verdi.

FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, 'da bulunan ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Türkiye böylece ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, ülkemizde 'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile 'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı." ifadelerine yer verildi.
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