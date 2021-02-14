Menemenspor 1-1 Aydeniz Et Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Menemenspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Menemenspor, evinde kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aydeniz Et Balıkesirspor'la yenişemedi: 1-1.
Menemen İlçe Stadı'nda baştan sona yağmur altında ağır zeminde oynanan maçta sarı-lacivertlilerin 28'inci dakikada penaltıdan Tayfun'la bulduğu gole kırmızı-beyazlılar 60'ıncı dakikada Manaj'la karşılık verdi. Bu skorla 20'şer puana ulaşan iki ekip rakiplerinin takılmasıyla düşme hattının birer puan üzerine çıktı. Konuk Balıkesirspor'da geçen hafta Akhisarspor'a serbest vuruştan 3 gol birden atarak bir ilki gerçekleştirirken takımına 10 maç sonra 3 puanı getiren Taşkın, ara transfer döneminde ayrıldığı eski takımı karşısında da asist yaptı.
3'üncü dakikada Balıkesirspor gole yaklaştı. Muhammed Enes'in sağdan sıfıra inip ortasında Cumali'nin şutu yandan az farkla auta çıktı. Balıkesirsporlu futbolcular şuttan önce ceza sahasında topun Menemenli oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle hakeme uzun süre penaltı itirazı yaptı.
25'inci dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Batuhan, ceza sahasında Mohamed'i düşürünce Hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 28'inci dakikada Tayfun gole çevirdi: 1-0.
60'ıncı dakikada skor eşitlendi. Taşkın'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Manaj kafayla ağlara yolladı: 1-1.
79'uncu dakikada Menemensporlu Tayfun kaleyi yokladı, yandan aut.
83'üncü dakikada ceza alanına sokulan Alaattin Hamza'nın sert şutu yandan dışarı gitti.
87'nci dakikada Balıkesirsporlu Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Emre çıkardı.
Maç 1-1 sonuçlandı.
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