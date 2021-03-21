21 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 0-3 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor play-off umudunu sürdürdü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 1’inci Lig’in 27. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında , sahasında ağırladığı 'a 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

24'üncü dakikada Adanaspor'da köşe vuruşu kullanan , topu arka direğe gönderdi. Arka direkte 'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

28'inci dakikada Bursaspor'da Tuğbey'in Adanaspor ceza sahası içerisinde tarafından yere düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

29'uncu dakikada penaltı kazanan Bursaspor'da topun başına gelen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

30'uncu dakikada Adanaspor'da serbest vuruş kullanan Celil'in ortasında topu arkaya gönderdi. Mutlak gol pozisyonunu kaleci önledi.

İlk yarı Bursaspor'un üstünlüğüyle son buldu.

70'inci dakikada Bursaspor'da ceza sahası içerisine 'un ara pasıyla buluşan , düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.0-2

65'inci dakikada Bursaspor'da topla buluşan ceza sahası içerisinde sert vuruş yaptı. Berat'ın şutunu kaleci Karacic önledi.

79'uncu dakikada sol kanattan atak gelişiren Bursaspor'da Emirhan'ın pasında kaleci Karacic topu kaçırdı. Topla buluşan Berat boş kaleye vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:0-3

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında ağırladığı Bursaspor'a 3 farklı skorla yenildi.
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