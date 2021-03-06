06 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

. Lig'in 25. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Adana Demirspor maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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