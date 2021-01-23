TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Bursaspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak

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