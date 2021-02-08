08 Şubat 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 2 - 1 Bursaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor zirveyi sağlama aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

. Lig'de 20. hafta mücadelesinde , sahasında 'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı. Bu galibiyetle , ile puan farkını da 4'e çıkardı. İşte detaylar...

. Lig'in 20. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 13. ve 14. dakikada 'den geldi. Bursaspor'un tek golünü ise 38'de penaltıdan kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Giresunspor'da , orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde'ye gönderirken Balde'nin şutu yan ağlarda kaldı.
13. dakikada Giresunspor'da Serginho, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderirken kaleciye yakın bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
14. dakikada Giresunspor'da , sol kanatta yakaladığı topu ceza sahasına kadar getirerek Balde'ye gönderdi. Topa gelişine vuran Balde, tekrar golü yakaladı. 2-0
38. dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı ile takımının ilk gölünü attı. 2-1
41. dakikada Giresunspor rakip sahada gol pozisyonu ararken , sert bir şekilde topa müdahale ederken top yan ağlarda kaldı.
45+2. dakikada Bursaspor, rakip ceza sahasında gol şansı ararken Çağatay, ceza yayından yarım röveşata ile topa vurdu ama az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
90+3. dakikada Giresunspor'da 'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan , gol şansı denedi ancak çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

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