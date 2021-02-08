TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı. Bu galibiyetle Giresun ekibi, ikinci İstanbulspor ile puan farkını da 4'e çıkardı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 13. ve 14. dakikada Balde'den geldi. Bursaspor'un tek golünü ise 38'de Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Giresunspor'da Serginho, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde'ye gönderirken Balde'nin şutu yan ağlarda kaldı.

13. dakikada Giresunspor'da Serginho, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderirken kaleciye yakın bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada Giresunspor'da Caner Hüseyin, sol kanatta yakaladığı topu ceza sahasına kadar getirerek Balde'ye gönderdi. Topa gelişine vuran Balde, tekrar golü yakaladı. 2-0

38. dakikada Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı ile takımının ilk gölünü attı. 2-1

41. dakikada Giresunspor rakip sahada gol pozisyonu ararken Hayrullah, sert bir şekilde topa müdahale ederken top yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada Bursaspor, rakip ceza sahasında gol şansı ararken Çağatay, ceza yayından yarım röveşata ile topa vurdu ama az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore, gol şansı denedi ancak çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

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