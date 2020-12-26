26 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Son dakika: Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif

Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2020

Son dakika haberi: 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iki futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Balıkesirspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Boluspor - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tuzlaspor - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör