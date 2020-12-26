Son dakika: Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif

Son dakika haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iki futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/cKje7sSBLZ — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) December 26, 2020

DİĞER