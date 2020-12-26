TFF 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Altınordu, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 28 ve 50. dakikalarda Ahmet Yazar, 42. dakikada Erhan Erentürk (k.k.) ve 90+3. dakikada İyaz Osman'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. İzmir ekibinin tek golü ise 35. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Öte yandan Altınordu'da Kahraman Demirtas 60. dakikada, Tuzlaspor'da ise Erdem Özgenç 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 30'a yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Altınordu ise 27 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

DİĞER