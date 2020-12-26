26 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 4-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla Altınordu'yu farklı geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında , sahasında Altınordu'yu (2), (k.k.) ve 'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

1. Lig'in 16. haftasında ile Altınordu, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 28 ve 50. dakikalarda , 42. dakikada (k.k.) ve 90+3. dakikada 'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. ekibinin tek golü ise 35. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Öte yandan Altınordu'da Kahraman Demirtas 60. dakikada, Tuzlaspor'da ise Erdem Özgenç 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 30'a yükselterek zirvede yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Altınordu ise 27 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

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