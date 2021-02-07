TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Balıkesirspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Akhisarspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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