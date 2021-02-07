TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Altınordu ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Boluspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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