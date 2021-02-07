Altınordu 2-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Enis Destan ve 18'de Burak İnce kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 45+1'de Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi. Konuk ekipte ayrıca Haris Hajdarevic 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Altınordu puanını 34'e yükseltti. Boluspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Sazdağı sol çaprazdan kimsenin beklemediği anda sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk uçarak topu son anda çeldi.

8'inci dakikada soldan Ufuk Budak'ın kornerinden gelen topa Enis Destan yükselip kafayı vurdu, genç oyuncu kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez ayaklarıyla tamamladı: 1-0.

13'üncü dakikada Burak İnce'nin sağdan kullandığı kornerden gelen topa kale sahasının yakın köşesinde Recep Aydın kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.

18'inci dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu Burak İnce kullandı ve nefis bir plaseyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

34'üncü dakikada Muhsin Yıldırım sağdan penaltı noktasına ortaladı Gökhan Sazdağı gelişine kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

45 +1'inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu, ceza sahası dışın sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

47'nci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun kornerinden gelen topa Edwin Gyasi penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

57'nci dakikada Gökhan Sazdağı ceza sahası sol çaprazından direk dibine vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp topu çeldi.

63'üncü dakikada Oğuzhan Berber soldan son çizgiye kadar inip sert ortaladı, kaleci Erhan Erentürk uzanıp meşin yuvarlağı kornere attı.

75'inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu soldan ceza sahasına gönderdi, Gökhan Sazdağı'nın kafasından seken top arka direğe gitti, Emin Bayram çok uygun durumda gelişine vurdu, top yan ağlarda kaldı.

90+4'üncü dakikada Hüsamettin Yener'in serbest vuruştan direk dibine gönderdiği topu, kaleci Salmani son anda kornere çeldi.

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