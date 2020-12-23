23 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Menemenspor'da kural hatasının cezası kesildi!

Menemenspor'da kural hatasının cezası kesildi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

1. Lig'de 9. hafta erteleme maçında ile oynanan karşılaşmada 6 yabancı oynatarak kural hatası yapan Menemenspor'da yardımcı antrenör takımdan gönderildi.

1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında 'a konuk olan Menemenspor, mücadeleyi 3-2 kazandı. Ancak maça 5 yabancı oyuncu ile başlayan sarı-lacivertlilerde, 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine Rasheed'in alınmasıyla sahadaki yabancı oyuncu sayısı 6'ya çıkarak kural hatası yapıldı. 79. dakikada bu hata fark edilip Kamara'nın yerine Burak Albayrak alınsa da Menemenspor kural hatası yapmaktan kurtulamadı. Maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da bu duruma değinerek, "3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu kural hatasına Menemen Spor Kulübü kayıtsız kalamadı. Sarı-lacivertliler, kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan 'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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