06 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 2-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla'dan Menemen'e geçit yok
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

. Lig'in 20. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

. Lig'in 20. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 53. dakikada ve 90+3. dakikada 'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Menemenspor ise 19 puanla 15. sırada kaldı.

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