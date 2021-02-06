TFF 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, sahasında Menemenspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor ile Menemenspor, Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 53. dakikada Thuram ve 90+3. dakikada Alan Carius'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Menemenspor ise 19 puanla 15. sırada kaldı.

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