06 Şubat 2021, Cumartesi
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Altay bu sonuçla puanını 35'e yükselterek 5. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Eskişehirspor ise son sırada kaldı.
Eskişehirspor 0-5 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altay, deplasmanda Eskişehirspor'u Paixao (2), Kappel, Erhan ve Kazımcan'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor ile Altay, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 13. dakikada Leandro Kappel, 48 be 76. dakikalarda Marco Paixao, 87. dakikada Erhan Çelenk ve 90+1. dakikada Kazımcan Karataş'ın attığı golle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Altay bu sonuçla puanını 35'e yükselterek 5. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Eskişehirspor ise son sırada kaldı.
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