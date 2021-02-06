06 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0-5 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay Eskişehir'i farklı geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

. Lig'in 20. haftasında , deplasmanda 'u Paixao (2), Kappel, Erhan ve Kazımcan'ın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

. Lig'in 20. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. , rakibini 13. dakikada , 48 be 76. dakikalarda , 87. dakikada ve 90+1. dakikada 'ın attığı golle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Altay bu sonuçla puanını 35'e yükselterek 5. sırada yer aldı. 4 puanda kalan Eskişehirspor ise son sırada kaldı.

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