03 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi!

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör İlhan Var'ın yerine 'i getirdiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Seçsev ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Seçsev ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

'in yardımcılıklarını Cemal Yavuzol, Evrensel Heper ve Yasin Söğüt, kaleci antrenörlüğünü ise Metin Kantarcı yapacak. Teknik kadroda Hürriyet Gücer oyuncu ve maç izleme antrenörü, Çetin Öztürk de maç ve performans analisti olarak görev alacak.

60 yaşındaki teknik adam, daha önce Bilecikspor, Eyüpspor, Eskişehir Şekerspor, Kütahyaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, BUGSAŞ Spor, Tarsus İdman Yurdu, Niğde Belediyespor, Batman Petrolspor ve Düzcespor'u çalıştırdı.

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