05 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Samsunspor 3-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor kazanmaya devam ediyor
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

. Lig'de 20. hafta mücadelesinde , sahasında 'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

. Lig'de 20. hafta mücadelesinde , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, , ve 'dan geldi. Bandırmaspor'un tek golünü ise kaydetti.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 40'a yükseltirken, Bandırmaspor 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada 'ın kafayla indirdiği topa gelişine vuran 'in şutunda kaleci topu son anda kurtardı.

6'ncı dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Burak'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1–0.

10'uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Orhan Ovacıklı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

75'inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken 'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

83'üncü dakikada 'un pasıyla buluşan 'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada 'ın yerden pasıyla buluşan 'nun vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.

90+5'inci dakikada Hamroun'un yerden pasıyla buluşan Mathias'ın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

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