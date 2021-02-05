Samsunspor 3-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İşte karşılaşmaya dair detaylar...
TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Burak Çalık, Kubilay Yavuz ve Coureur'dan geldi. Bandırmaspor'un tek golünü ise Orhan Ovacıklı kaydetti.
Bu sonuçla Samsunspor puanını 40'a yükseltirken, Bandırmaspor 27 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Burak'ın kafayla indirdiği topa gelişine vuran Yasin'in şutunda kaleci topu son anda kurtardı.
6'ncı dakikada ceza sahası çaprazında topla buluşan Burak'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1–0.
10'uncu dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor atağında köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Orhan Ovacıklı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
75'inci dakikada ceza sahası dışından kaleye sert şut çeken Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
83'üncü dakikada Hamroun'un pasıyla buluşan Mathias'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2'nci dakikada Erkam'ın yerden pasıyla buluşan Guido'nun vuruşunda kaleci topu son anda kurtardı.
90+5'inci dakikada Hamroun'un yerden pasıyla buluşan Mathias'ın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
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