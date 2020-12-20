Ümraniyespor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadeleyi ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 kazandı.
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde Adanaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Emre Coşkun kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekip maçın 28. dakikasında Gökhan Süzen'in ayağından penaltı kaçırdı. Adanaspor'da 63. dakikada Uğurcan Yazgılı direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 17 puana yükselirken, Adanaspor ise 12 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Ümraniyespor atağında topla buluşan Ercan uzak mesafeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
7. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Batuhan, müsait pozisyondaki Okan'ı gördü. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı gitti.
17. dakikada kazanılan serbest vuruşu sol kanattan Gökhan Süzen kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.
28. dakikada ceza sahası içinde Eren Keleş'in elle oynaması sonrasında Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda topun başına geçen Gökhan Süzen, meşin yuvarlağı yandan auta attı.
59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Celil düzeltip vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Ergin Keleş'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ahmet Eyüp topu kontrol etti.
63. dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda Uğurcan topa müdahalede bulunurken Gomis'e müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Uğurcan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
70. dakikada Camara'nın soldan yaptığı ortada arka direkte yükselen Sow kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.
78. dakikada Aladdin'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Sow kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alaaddin ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Ercan müsait pozisyonda kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0
90+2. dakikada Alaaddin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Glumac kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
90+5. dakikada hakeme itiraz eden Adanaspor Teknik Sorumlusu Hakan Hacıbektaşoğlu, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla tribüne gönderildi.
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