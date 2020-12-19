19 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 2-1 Ankaraspor MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u Pote ve Rayos'un golleriyle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Traore isabet kaydedemedi.
9. dakikada Traore soldan ceza sahasına girdi. Pasında Pote altı pastan topu filelere yolladı. 1-0
36. dakikada kullanılan kornerde Berk topu ancak çelebildi. Boşta kalan topu Gökay auta gönderdi.
40. dakikada kullanılan serbest atışta topu önünde bulan Eric eşitliği sağladı. 1-1
79. dakikada Serna'nın şutu yaklaşık 25 metreden filelerle buluştu. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Furkan Ürün xx
RH Bandırmaspor: xxx, Abdurrahim Dursun xx, Mickael Franck Pote xx, xx ( dk. 46 xx), Michel Landel xx, xx (Orhan Ovacıklı dk. 63 xx), Selçuk Alibaz xx ( dk. 86 ?), Emir Halilovic xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 46 x), xx, Gökay Güney xx, Lacina Traore xx (Erkan Taşkıran dk. 77 xx)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Ali Serçek, Doğan Can Davas, Hüseyin Arabacıoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ankaraspor : Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Milos Stanojevic xx, xxx, Basit Abdulrahman Umar xxx (Hacı Ömer Doğru dk. 76 ?), Beykan Şimşek xx, Mahmut Akan xxx, Fatih Kızılkaya xx, Barış Zeren xx (Bernard Bulbwa dk. 83 ?), xx (Erdem Çetinkaya dk. 46 xxx)
Yedekler: Emre Koyuncu, , Emre Can Atila, Doğukan Efe, Mete Çelik, Levent Gülen,Serges Flavier Mbilla Etame
Teknik Sorumlu: Mehmet Ak
Goller: Mickael Pote (dk. 9), Ruben Rayos Serna (dk. 79) (Bandırmaspor), Eric Ayuk Mbu (dk. 40) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Hakan Bilgiç, Feyyaz Belen, Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Ali Rıza Kılıç, Milos Stanojevic (Ankaraspor)
(İA-BH-S)

19.12.2020 16:49:22 TSI
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Kaynak: IHA

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