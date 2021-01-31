31 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 2-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ümraniyespor-Samsunspor maçına damga vuran olay!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

. Lig'in 19. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 90. dakikasından sonra ise oldukça ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...

. Lig'in 19. haftasında yapılan Bereket Sigorta - karşılaşması 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem hava atışıyla oyunu başlattı. Yılport Samsunsporlu oyuncu 'nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan , kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Golden sonra saha içinde yoğun tartışmalar yaşandı. Hakem Ramazan Keleş'e itirazlarda bulunan Teknik Direktörü , kırmızı kart gördü.

Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından topla beraber rakip kaleye yönelen Samsunsporlu futbolcu , topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

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