Ümraniyespor 2-2 Samsunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 90. dakikasından sonra ise oldukça ilginç anlar yaşandı. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem Ramazan Keleş hava atışıyla oyunu başlattı. Yılport Samsunsporlu oyuncu Djedje'nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan Okan Derici, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Golden sonra saha içinde yoğun tartışmalar yaşandı. Hakem Ramazan Keleş'e itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart gördü.
Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından topla beraber rakip kaleye yönelen Samsunsporlu futbolcu Nadir Çiftçi, topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2
Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.
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