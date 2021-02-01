01 Şubat 2021, Pazartesi
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10. dakikada Altay'da Mehmet Erdem ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vurdu, kaleci yere uzanarak topu kurtardı.
16. dakikada gelişen Altay atağında, sol kanattan ceza sahası önüne inen Kappel, yaklaşık 20 metreden şutunu attı, kaleci uzanarak topu kornere çeldi.
30. dakikada İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın sağdan attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Rroca, attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45+1. dakikada sol kanattan yüklenen İstanbulspor'da Rroca'nın pasıyla hareketlenen Ethemi, topla birlikte ceza sahasına girmesinin ardından plase vuruşla yerden topu ağlara gönderdi. 0-2
57. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeki Yıldırım, yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-2
63. dakikada İstanbulspor'da orta sahanın gerisinden atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rroca topu aşırttı ancak kaleci Cihan topu elleriyle müdahale ederek savunmasına kazandırdı.
81. dakikada İstanbulspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ergün, topa vursa da kaleci Cihan topa dokundu. Pozisyonun devamında ikili bir kez daha karşı karşıya kaldı, Kaleci Cihan yine başarılı bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.
85. dakikada sağ kanattan yüklenen İstanbulspor'da Abazaj'ın verdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ergün, yaptığı aşırtma vuruşla sol kale direğine çarptırarak topu ağlarla buluşturdu. 1-3
Altay 1-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet elde etti.
TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Altay'da Mehmet Erdem ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan vurdu, kaleci yere uzanarak topu kurtardı.
16. dakikada gelişen Altay atağında, sol kanattan ceza sahası önüne inen Kappel, yaklaşık 20 metreden şutunu attı, kaleci uzanarak topu kornere çeldi.
30. dakikada İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın sağdan attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Rroca, attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
45+1. dakikada sol kanattan yüklenen İstanbulspor'da Rroca'nın pasıyla hareketlenen Ethemi, topla birlikte ceza sahasına girmesinin ardından plase vuruşla yerden topu ağlara gönderdi. 0-2
57. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeki Yıldırım, yerden attığı şutta kalenin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-2
63. dakikada İstanbulspor'da orta sahanın gerisinden atılan uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rroca topu aşırttı ancak kaleci Cihan topu elleriyle müdahale ederek savunmasına kazandırdı.
81. dakikada İstanbulspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Ergün, topa vursa da kaleci Cihan topa dokundu. Pozisyonun devamında ikili bir kez daha karşı karşıya kaldı, Kaleci Cihan yine başarılı bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.
85. dakikada sağ kanattan yüklenen İstanbulspor'da Abazaj'ın verdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ergün, yaptığı aşırtma vuruşla sol kale direğine çarptırarak topu ağlarla buluşturdu. 1-3
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