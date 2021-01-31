31 Ocak 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor 0-4 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor durdurulamıyor! Son 8 maçta...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

. Lig'in 19. haftasında deplasmanda 'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar son 8 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken bu karşılaşmalarda gol yemedi.

. Lig'in 19. haftasında , sahasında 'a 4-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Giresunspor'da 'ın ceza yayı önünden çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada 'un soldan içeriye çevirdiği pasta ceza sahasında topla buluşan , takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

44. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, meşin yuvarlağa son dokunan farkı 2'ye çıkardı.
0-2

49. dakikada 'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren , topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 0-3.

66. dakikada sol kanattan yüklenen Giresunspor'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 0-4

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