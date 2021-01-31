Menemenspor 0-4 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor deplasmanda Menemenspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar son 8 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken bu karşılaşmalarda gol yemedi.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Giresunspor'da Erol Can'ın ceza yayı önünden çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.
28. dakikada Hüsamettin Tut'un soldan içeriye çevirdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
44. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, meşin yuvarlağa son dokunan Sergen Piçinciol farkı 2'ye çıkardı.
0-2
49. dakikada Serginho'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 0-3.
66. dakikada sol kanattan yüklenen Giresunspor'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 0-4
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları