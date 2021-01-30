30 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor 5-2 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

7 gollü maçta kazanan Adanaspor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında 'u ağırladı. 7 gol çıkan mücadeleyi Adana ekibi 5-2 kazandı.

TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde , 'la karşılaştı. Mücadeleyi Adanaspor 5-2 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ergin Keleş, 45+2'de Ahmethan Köse, 27, 49 ve 75. (p) dakikalarda ise Ognjen Ozegovic kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 58. dakikada Sholaja ve 90+3'te Mehmet Özcan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor 24 puana yükselirken Eskişehirspor ise 4 puanda kaldı.

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