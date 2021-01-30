TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankaraspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadeleyi Ankaraspor 1-0 kazandı.

Ankaraspor'a galibiyeti getiren golü 45+5. dakikada Pedersen kaydetti. Konuk ekipte 53. dakikada Burak Aydın penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Ankaraspor 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve 13 puana yükseldi. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.

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